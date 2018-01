Twee gewonden bij frontale botsing in Vlijmen: auto’s zwaar beschadigd

Heusden luistert naar kritiek: zebrapad tussen Plein en Action in Vlijmen komt terug

26 januari VLIJMEN - Het zebrapad tussen de grote parkeerplaats op het Plein en de Action in Vlijmen komt terug, in elk geval tijdelijk. Daarmee komt de gemeente Heusden tegemoet aan de kritiek van bezoekers en vanuit de politiek. Of het zebrapad een blijvertje wordt, is nog niet zeker. Dat wordt pas duidelijk als het nieuwe centrum helemaal voltooid is.