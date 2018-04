'U bezoekt vast geen pornosites'; toch een waarschuwing van politie Heusden over dreigmails

Vondst Britse munitie bij Oudheusden was een volslagen verrassing

4 april OUDHEUSDEN - Dat er bij het verwijderen van een oude gasleiding in Oudheusden zware explosieven konden worden gevonden, was niet verwacht. Volgens de gemeente Heusden werd de vondst gedaan op een plek waar al regelmatig in de grond was gewroet.