Uitstel aanpak onveiligheid rond basisschool De Bolster in Drunen

28 augustus HAAREN - Arbeidsmigranten gehuisvest in een varkensstal, in loodsen, maar ook in woonruimten die niet brandveilig zijn. Eén woning die illegaal was opgesplitst in kamers; in een ervan woonde ook een kind, onder slechte leefomstandigheden. Dit is een greep uit de resultaten van de eerste zeven controleavonden die door zes gemeenten zijn uitgevoerd naar de huisvesting van arbeidsmigranten.