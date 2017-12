Van Gerwen wil eens in de twee jaar een WK winnen: 'Dat eis ik van mezelf'

Michael van Gerwen had een paar maanden geleden even een wat mindere periode. Won eens een paar toernooien niet en moest ook af en toe overslaan vanwege eerst een rug- en toen een voetblessure. Her en der werd getwijfeld of de dominantie van 'Mighty Mike' in de dartssport nog wel lang zou aanhouden. ,,Scorebordjournalistiek", noemt de Vlijmenaar het. ,,Maar ik heb het natuurlijk wel over mezelf afgeroepen door zo veel te winnen."

In 2016 stond er geen maat op Van Gerwen, die alle grote toernooien op zijn naam schreef. ,,Daarom voelde ik behoorlijk veel druk bij het vorige WK, aan het eind van dat jaar. Stel dat ik toen niet had gewonnen... Nu is er ook wel druk, want ik wil gewoon weer laten zien dat ik nog steeds de beste ben. Dat kan eigenlijk alleen op een WK. Dat is zo'n apart toernooi, niet te beschrijven."

Realistisch

Van Gerwen is realistisch over het WK waaraan hij gisteravond begon. ,,Ik weet ook wel dat ik niet vijftien jaar achter elkaar alles ga winnen. Daar is het niveau te hoog voor. En zit alles veel te dicht op elkaar. Het is millimeterwerk. Ik denk wel dat ik de komende tien jaar één keer in de twee jaar het WK moet kunnen winnen. Dat is mijn doel, dat eis ik van mezelf."

Lees vrijdag het complete interview met Michael van Gerwen in het Brabants Dagblad