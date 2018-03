Van Gol naar Beter: niet ónze maar andere variant is doorgerekend;

Drie zebrapaden in Vlijmen? 'Minstens eentje te veel'

15 maart VLIJMEN Het Plein in Vlijmen heeft nu in ieder geval weer een zebrapad op de plek waar het hoort. Voor de deur van de Action. Een kleine peiling leert overigens dat het zebrapad meteen naast de rotonde maar beter opgedoekt kan worden. En een regenboogoversteekplaats ... moet dat in Vlijmen?