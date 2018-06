Van Gol naar Beter voelt zich gesterkt door rapport: alternatief plan helemaal niet duurder

Heusden krijgt beeld Wijk bij Duurstede in het klein

1 juni Heusden - Embrasure: zo heet het beeld dat vanaf 16 juni een jaar lang op de sokkel tussen het Burchtplein en de Wijksestraat zal prijken. De maker is de Tilburgse kunstenaar Niko de Wit. Het beeld dat in Heusden komt te staan is een model van de echte Embrasure, die sinds 2000 langs de Rijndijk bij Wijk bij Duurstede staat. De echte afmetingen zijn 600 x 176 x 198 cm, maar de miniversie is ongeveer een meter hoog.