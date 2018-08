Vanaf september in Heusden: 77 manshoge familieportretten te zien in de vesting

Ineke de Hart is voorloper van de DAK Wandel­tocht om de route te controle­ren. "Het zijn vooral volwasse­nen die de pijlen verzetten."

25 augustus DRUNEN - Veertig kilometer almaar het ene been voor het andere zetten bij de DAK Wandeltocht is een heel eind. Dat wordt vervelend als grappenmakers pijlen weghalen, of in een andere richting zetten. Om dat te voorkomen zijn zaterdagmorgen om zes uur Ineke de Hart en Lia van Delft vanaf de voormalige camping De Klinkaert als voorlopers op pad gegaan om al die pijlen te controleren. Het eerste stuk - van de Prins Hendrikstraat in Drunen waar wordt gestart tot aan het café - is niet nodig, dat wijst zich vanzelf.