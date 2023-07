Vandaag lichte bewolking in Heusden

Winkelcen­trum Groote Wielen in Rosmalen kan open, ondanks stroomte­kort

ROSMALEN/DEN BOSCH - Supermarkt Albert Heijn is de eerste die start in het nieuwe winkelcentrum van de Groote Wielen in Rosmalen, maar bijna was de opening opnieuw uitgesteld. Het stroomtekort in Brabant noopt winkeliers om accu's aan te schaffen.