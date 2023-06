Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Heusden

‘De eerste parochie is als een eerste liefde, die vergeet je niet’; plebaan Vincent Blom is 25 jaar priester

DEN BOSCH - Zijn vader, grootvader én overgrootvader waren allemaal koster. Is het dan gek dat Vincent Blom (55) zich ook in kerkelijke kringen begeeft? Nee, maar dat maakt de plebaan van de Sint-Jan niet minder dankbaar dat hij dit jaar zijn 25-jarig priesterschap viert. Over het brengen van offers, partyplannen en het missen van een sparringpartner.