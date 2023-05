Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Heusden

Altena wil plan voor tarieven Bergsche Maasveren van tafel: ‘Alle inwoners van gemeente moeten gratis over kunnen’

DRONGELEN/DUSSEN - Het plan om met ingang van maandag 17 juli bepaalde gebruikers te laten betalen voor een overtocht met de ponten over de Bergsche Maas moet van tafel. Daar is de raad van Altena het unaniem over eens.