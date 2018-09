Veiligheidsmarkt Drunen: Politiehond Lady gedraagt zich niet als een dame

DRUNEN - Het Raadhuisplein in Drunen staat zaterdag in eht teken van de Veiligheidsmarkt. Een van de hoogtepunten van die markt was een demonstratie met politiehonden-in-opleiding. ,,Bij mij thuis is de deur meer open dan dicht."

'Doe normaal!", roept een jongetje als hij op het Raadhuisplein in Drunen een pistoolschot hoort op de Veiligheidsmarkt. Dit is inderdaad niet zoals het hoort, dus stuift de Mechelse herder Lady op de onverlaat af en bijt hem in zijn arm. Het pistool valt op de grond, de schutter staat er schutterend bij: verlos me zo snel mogelijk van die hond, zeggen zijn ogen. Op het commando 'Af!' laat Lady los, maar blijft hem vals aankijken. Eén verkeerde beweging, dan zet hij zijn tanden maar weer al te graag in die snuiter. In een toegift van de demonstratie politiehonden wil de pakwerker niet een auto stappen, dus springt Lady via het open raam naar binnen. Dan ben je héél snel buiten.

Adrenaline

Na afloop parelen zweetdruppels over het gezicht van Nico de Jong. Heet vanwege het pak. ,,Ik doe dit al járen, maar telkens weer voel in de adrenaline als een hond op me af komt rennen." Veel jongeren houden van een kick, zo'n pak aantrekken zou dus aantrekkelijk moeten zijn. ,,Vroeger wel, nu niet meer", weet De Jong, lid van De Trouwe Verdediger uit Kaatsheuvel. ,,Nu zijn ze een jaar achttien, negentien en willen ze een vriendinnetje. Dus moeten ze er goed uitzien. Blauwe plekken, die houd je er soms aan over, horen daar niet bij."