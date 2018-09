VIDEO 'Honden zijn net kinderen als ze in een Drunens zwembad mogen springen op Doggy Day'

19 september DRUNEN - 'Honden zijn net kinderen als ze in een zwembad mogen springen.' Dat is wel te zien op de Doggy Day van zwembad Het Run in Drunen. Zowel honden als baasjes leefden zich uit in het water.