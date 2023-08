Verdachte schietpartij in Woerden waarbij Ruud de K. zwaargewond raakte blijft vastzitten

Bar­bie-film én het miezerweer zorgen voor drukte in bioscoop: ‘Ja, ik heb me er speciaal voor omgekleed’

Ze zouden eigenlijk een dagje naar zee, de drie senioren-zussen uit Oosterhout. Maar vanwege het slechte weer weken ze uit naar de film ‘Barbie’ in bioscoop Hollywoud. Samen met nog zo'n honderd Barbiefans (uiteraard gehuld in roze outfits). Het miezerige zomerweer en twee nieuwe topfilms zorgen al dagen voor enorme drukte in de Nederlandse bioscopen.