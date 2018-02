Verhuurbedrijf van Jan (50) opnieuw getroffen door vlammenzee: 'Dit is echt verschrikkelijk'

Grote brand verwoest loods Jonker Fris in Heusden, sein brand meester

11 februari HEUSDEN – Op het industrieterrein van de Nieuwe Maasdijk in Heusden was zondagavond een grote brand uitgebroken. Het vuur heeft een groot deel van een leegstaande fabriek van Jonker Fris verwoest. Jonker Fris was een groenteconservenfabrikant die in 2008 haar deuren sloot.