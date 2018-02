Vijf minderjarige verdachten vernielen kinderfietsje in Drunen; twee daders aangehouden

Kritiek van Haarense partij op Heusden krijgt een staartje

23 februari HAAREN - De kritiek van de Haarense politieke partij Progressief'96 over het 'landjepik' van buurgemeente Heusden krijgt een staartje. Burgemeester Roel Augustijn van Heusden gaat naar aanleiding van deze kritiek, die donderdag in het Brabants Dagblad stond, contact opnemen met zijn Haarense collega. Hij wil dan samen met Jeannette Zwijnenburg bekijken of 'actie nodig is'.