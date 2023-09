Vlaggen bij gemeentehuizen halfstok als steun aan door aardbeving getroffen Marokko

Simmons is zowel voor- als achterin een aanwinst voor OJC: ‘Ik weet hoe mijn tegenstan­der denkt’

Een knotsgekke ontknoping zaterdagavond op Sportpark De Groote Wielen, waarin drie doelpunten vielen na de 85ste minuut. OJC Rosmalen en UNA hielden elkaar in evenwicht, het Brabantse onderonsje in de derde divisie eindigde in 2-2. Shaquille Simmons (26) maakte de hele wedstrijd vol en kwam meermaals dicht bij scoren.