Vlaggen komend weekend halfstok bij FC Drunen

,,We hebben zo snel mogelijk een nieuwsbrief de deur uitgedaan naar trainers en leiders met de vraag welke leden familie in het getroffen gebied hebben”, zegt voorzitter Henk Cornelisse. ,,En of er daardoor ook behoefte is aan contact met de club.” Een van de leden heeft een familielid dat nog wordt vermist. ,,We spreken hem dagelijks. De rest is veilig en in een goede gezondheid, al zijn ze dakloos geworden.”

Bij FC Drunen is nog niemand afgereisd naar Turkije. ,,Je hebt te maken met je eigen gezin, je werk”, zegt Ali Albayrak, trainer van eerste elftal. ,,En wat kun je doen? Het voelt zo machteloos.” Van zijn team – ,,Van mijn spelers wonen er alleen achterneven en achternichten” – zijn sommigen afgelopen dinsdag druk in de weer geweest met het inzamelen van kleding. Niet bij de club. Cornelisse: ,,Dat moet je laten stroomlijnen door partijen die daar beter in zijn. Wel hebben we in onze nieuwsbrief het gironummer van het Rode Kruis vermeld.”

FC Drunen anticipeert komend weekend op de tragiek. Cornelisse: ,,De vlaggen gaan halfstok. Alle seniorenelftallen zullen met rouwbanden spelen. Van de KNVB mag je een minuut stilte houden. We laten het aan de elftallen over of ze dat willen doen. Zo ja, dan moet dat wel worden afgestemd met de scheidsrechter en de tegenstander.” Al met al: ,,Die ramp heeft een enorme impact op onze club.”