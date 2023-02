Vlijmense Boys stapt over naar zaterdag en raakt derby’s kwijt: ‘Sportief laat je een veer, financieel lever je in’

met video Meer dan 70.000 carnaval­lers in Oeteldonk, gemeente sluit straten af: ‘Kom niet naar de binnenstad!’

DEN BOSCH - ,,Oeteldonk is vol”, meldt gemeente Den Bosch via Twitter zondag. ,,Het is ontzettend druk in de stad.” Tienduizenden mensen hebben zich in de Bossche binnenstad verzameld om carnaval te vieren. Voor wie nog onderweg is naar het feestgedruis is de boodschap: ,,Kom niet naar de binnenstad, maar vier het elders.”