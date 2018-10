Vlijmense Mia Mollee helpt al vijftien jaar scholen in Kenia. 'Luisteren is het toverwoord'

In 2003, bij een avondje van Rotary Heusden, hoort Mia Mollee een van de leden zich beklagen over tientallen scholen die een goede vriend had laten bouwen in Kwale om de kinderen een kans te bieden de armoede te ontvluchten. Maar, zo hadden de landelijke toetsen uitgewezen, ondanks al die financiële inspanningen was de output bedroevend.