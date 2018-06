Voetbalclub Haarsteeg wil klaar zijn voor toekomst

Wethouder Peter van Steen maakt bliksemcar­riè­re in politiek: 'Niet bang om een mening te hebben'

19 juni VLIJMEN - Min of meer uit het niets is de politiek onervaren Vlijmenaar Peter van Steen wethouder in Heusden geworden. Of hij valkuilen ziet? ,,Misschien dat ik wel eens wat te enthousiast kan zijn over dingen ."