Voetbalsters Nieuwkuijk moesten scheidsrechter ‘ontvoeren’ om mee te mogen doen met clubtoernooi

Man (29) kon onduide­lijk­heid over adoptie niet meer aan en stak boerderij­loods adoptieou­ders in Genderen in de fik

GENDEREN - Een 29-jarige man uit Genderen was klaar met de onduidelijkheid over zijn adoptie. Als gevolg stichtte hij brand in de loods van zijn adoptieouders aan het Lange Pad in Genderen. Zakken aardappelen, tarwe en delen van landbouwmachines vlogen in de fik. Op het erf waren ook vakantiegangers en arbeidsmigranten aanwezig.