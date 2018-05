Voor bijna 1.000 euro boetes voor bellen achter het stuur in Heusden

39 bekeurin­gen uitgedeeld in Heusden op verzoek van bewoners

11:01 HEUSDEN - De politie is donderdag in Heusden in actie gekomen in het kader van Rent-a-cop. Inwoners konden bij de politie aangeven waar zij graag controles zouden zien en de politie heeft daar gehoor aan gegeven. Dat leverde 39 bekeuringen op.