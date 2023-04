Vrachtwagen plet voorkant van auto bij botsing in Drunen, inzittende gewond naar ziekenhuis

Kees en Erica kregen een lintje, maar daar gaat het niet om: ‘Dat je er tot het laatst voor mensen kunt zijn, is zo enorm mooi’

SPRANG-CAPELLE - Hij had een sterk vermoeden wat er aan de hand was, zij veel minder. Uiteindelijk vielen Kees Koster en Erica Koster-van der Lijn uit Sprang-Capelle alle twee in de prijzen: een koninklijke onderscheiding. ,,Het is vooral de waardering, die voelt goed.”