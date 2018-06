Vrouw onder invloed geeft agenten in Drunen kopstoot, bijt en bespuugt ze

Een oppepper, dat heeft Van Greunsven­park nodig

4 juni VLIJMEN - Het Van Greunsvenpark in Vlijmen. Je loopt er doorheen op weg naar het gemeentehuis, naar de kerk of naar de extra parkeerplaats; of je hangt er wat rond. En natuurlijk, op Koningsdag is er de vrijmarkt. Maar dat is het dan wel zo’n beetje. Verder is er niet veel te beleven, heeft het park amper een functie. Het staat ook een beetje los van de rest van Vlijmen. Maar dat gaat veranderen, als het aan de gemeente Heusden ligt.