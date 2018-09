WaterWeetjes Wandeling Heusden-vesting: heden en verleden kruisen elkaar

De tocht start bij het Heusdens Buro voor Toerisme, waar de route van de WaterWeetjes Wandeling gratis op te halen is en werd ontwikkeld door de gemeente Heusden, het HBT en waterschap Aa en Maas. Het is de vierde in de reeks: er werden in Grave, Landhorst en Someren/Starkriet ook edities gemaakt. Bij vertrek word ik door de gastvrouw van het HBT gewezen op de levensgrote portretten die in de vesting hangen.

Visbank

De eerste stop brengt me terug naar de tijd van de Bataafse Republiek. In 1796 werd er op de Vismarkt de Visbank gebouwd, die bestaat uit een open galerij met zuilen en twee vooruitspringende gebouwtjes aan de zijkant. Het blijkt het enige bouwwerk in heel Nederland uit de tijd van de Bataafse Republiek te zijn dat volledig intact is. De QR-code die ik scan met mijn telefoon leert me dat de Visbank de functie van visafslag had, waar vis verhandeld werd.

Als ik om de Visbank heen loop richting de kanonnen en het tweede punt, het uitzicht over de Bergsche Maas, werp ik een blik in de stadshaven. Mijn aandacht wordt getrokken door de portretten waar de gastvrouw me eerder op wees. Het is de foto-expositie 'Wij zijn Heusden', gemaakt door fotografen Judith Baas en Mabel Mangnus, die vanaf 1 oktober door de hele gemeente hangt. Terug naar de route, op naar de volgende punten.

De Wiel

Volledig scherm De Wiel die in 1579 ontstond door een dijkdoorbraak © Sydney Douwes Via Heemtuin de Meulenwerf voert de route over het voetpad onder de wal naar de Veerpoort. Het heden en verleden kruisen elkaar hier. Ook nu nog beschermen de vestingmuren van de dijk Heusden bij hoog Maaswater.



Terug door de Veerpoort. De wandeling bevat trappen en is niet geschikt voor een rolstoel. Tot nu toe had ik daar wat vraagtekens bij, maar nu begin ik het te begrijpen. Ik moet namelijk via de trap omhoog en sta ineens óp de stadswal in plaats van eronder. Boten dobberen onder me in de kleine jachthaven De Wiel, die ontstond in 1579 door een dijkdoorbraak.



De weg vervolgt zich over de stadswallen met op punt zeven uitzicht op voormalige stadsgracht de Demer en het Demerrondeel die je ziet als je de vestingstad binnenkomt. Het werd onder andere gebruikt voor de afvoer van afvalwater én waswater. Je begrijp dat deze functies niet altijd even goed samengingen.

Na een heel stuk over de stadswallen te hebben gewandeld met hier en daar prachtige uitzichten kom ik in de Mariakapel terecht. Ik vraag me af wat dit met water te maken heeft dus spiek in de gids. Tijdens de Sint-Elisabethsvloed braken in 1421 in Zeeland en Holland de dijken door, tot aan Heusden waren de gevolgen voelbaar. Het verhaal gaat dat het Mariabeeldje dat in de kapel staat tegen de stroming in de haven van Heusden is ingedreven.

Volledig scherm De Kaak die fungeerde als schandpaal © Sydney Douwes

De Kaak

Over de kinderkopjes loop ik richting de Wijkse Poort weer de stadswal op waar ik nog enkele portretten tegenkom. In de verte zie ik een van de laatste punten van de route staan, De Kaak. Het blijkt de grens te markeren van een waterschap. Degenen die niet aan de waterschapsverplichtingen hadden voldaan, werden aan de paal vastgeketend. Ik zie de handboei nog hangen.