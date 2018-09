Willemijn van Hees geëmotioneerd over vertrek uit Geertruidenberg naar Heusden: 'Het voelt heel dubbel'

Dinsdagavond werd bekend dat Van Hees, nu burgemeester van Geertruidenberg, dat ambt gaat bekleden in de gemeente Heusden. Ze is voorgedragen door de Heusdense gemeenteraad en gaat in november aan de slag. "Een enorme eer om in een prachtige gemeente te werken. Een mooie nieuwe uitdaging."

'Wat doe je jezelf aan?'

De 40-jarige Van Hees worstelt nog met haar emoties. Ze voelt zich met haar gezin enorm thuis in Geertruidenberg, waar ze zich goed voelt tussen inwoners en gemeenteraad. "Het is enorm verdrietig om de mooie gemeente te verlaten. Wat doe je jezelf aan?"

Op Facebook reageren inwoners van Geertruidenberg verrast en verslagen op het nieuws. Van Hees is een breed gedragen, populaire burgemeester. "Toch is dit een bewuste keuze. Mij is geadviseerd om te vertrekken op een moment dat het van beide kanten nog goed voelt. En dat is nu zeker zo."

Verhuizing

Daarnaast wijst ze op haar gezin, met man en twee kinderen. "Bij deze nieuwe functie hoort een verhuizing. Ook dat is goed afgewogen. In dat geval is mij geadviseerd om dit te doen voordat de kinderen naar de middelbare school gaan."

Zundert