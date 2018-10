Winnaars Vesting Hack gaan voor autovrij Heusden

HEUSDEN - Tijdens een hackathon van zesendertig uur bedachten drie groepjes studenten oplossingen voor knelpunten in Heusden. De winnaars kwamen met een innovatief idee op de proppen voor het parkeerprobleem in de Vesting.

Vrijdag startte de Vesting Hack in het voormalig stadhuis. Ongeveer twintig studenten bogen zich over de openbare ruimte, het bestuur en het ondernemen in de Vesting. BeLeven in de Vesting organiseerde de brainstormsessie.

Edwin Vermeer maakte deel uit van de vierkoppige jury en woonde bijna dertig jaar in de Vesting. Hij kent de stad op zijn duimpje. Samen met freelance concept ontwikkelaar Nieske Hak, streekarchivaris Hildo van Engelen en predikant van de Catharijnekerk Frans Willem Verbaas beoordeelde hij de studenten. ,,Waar ik vandaag vooral op heb gelet is of de ideeën innovatief zijn, maar het belangrijkste is dat de ideeën wel haalbaar moesten zijn."

Ondergrondse garages

Aan het eind van de middag werden de jury- en publieksprijs uitgereikt en werd de runner-up bekend gemaakt. De jury was het meest gecharmeerd van het idee van studenten van de Breda University of Applied Sciences. Ze bedachten ondergrondse parkeerplekken en garages en wonnen daarmee 1500 euro. ,,Gebaseerd op ideeën uit Barcelona en Katwijk aan Zee", vertelt groepslid Robin Mertens. Nadat de Bredase studenten op dag een van de hackathon een wandeling maakte door de stad, waren ze meteen van mening dat het straatbeeld vervuild wordt door auto's. ,,We maakten foto's en hebben de auto's eruit gefotoshopt zodat we tijdens de pitch een voorbeeld konden geven hoeveel mooier een autovrij Heusden is."

De studenten betrokken ook nog energieopwekking in hun plannen. ,,We weten dat er op de daken geen zonnepanelen gelegd kunnen worden", legt Mertens uit. ,,Daarom hebben we gekeken naar andere duurzame oplossingen en kwamen uit op energiebomen." Een goed alternatief volgens groepsgenoot Elmira van Zuijdam. ,,Met elf meter is het kleiner dan een windmolen, maakt geen geluid en kan dichterbij gebouwen geplaatst worden."

Invalshoeken

Ambassadeur van BeLeven in de Vesting Cher ten Have noemt de eerste editie van de hackathon geslaagd. ,,Met de vraagstukken die de studenten voorgeschoteld kregen zijn we in de Vesting al jaren bezig, maar een passende oplossing kregen wij niet gevonden. Op de ideeën die vandaag zijn gepitcht, kunnen we weer voortborduren omdat we het nu ook vanuit andere invalshoeken zien." De ambitieuze winnaars hebben bij Ten Have aangegeven de plannen nog verder uit te willen werken. ,,Wellicht kunnen we dat als studieproject opstarten in samenwerking met hun opleiding."