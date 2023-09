Winter komt eraan: Altena deelt zuinige koelkasten en wasmachines uit aan minima

GGD ziet seksuele openheid bij jongeren, maar ook minder veilige seks: ‘Condoom is luxepro­duct geworden’

DEN BOSCH - Op het parkeerterrein bij De Vliert in Den Bosch streek donderdag het Intro Festival van Avans Hogescholen neer. Angst voor het krijgen van gonorroe en schurft is er niet. ,,We worden verpleegkundigen, dus dat komt vast wel goed.”