Wordt 538-dj Bas Menting uit Vlijmen woensdagavond hét radiotalent van dit jaar?

Hij hoopt in de voetsporen te treden van radiosterren als Sander Lantinga, Mattie Valk en Domien Verschuuren. De 21-jarige presentator van Radio 538 is genomineerd voor een Marconi Award, in de categorie aanstormend talent. Het is dé radioprijs van Nederland. De Vlijmenaar neemt het tijdens het radiogala in Hilversum op tegen Joost Swinkels (Qmusic) en Rob Janssen (3FM).

,,Het zou een mooi opstapje zijn voor mijn carrière", zegt Menting. Volgens de talentvolle radio-dj heeft het verleden uitgewezen dat de jury het vaak bij het rechte eind heeft. De eerdere winnaars zijn tegenwoordig allemaal bekend van de radio. ,,Het zou toch tof zijn als de jury zegt: 'Bas, wij zien in jou een grote naam voor in de toekomst.'"

Hij is vier dagen per week van 04.00 tot 06.00 uur te horen op Radio 538. Daarmee verzorgt hij het voorprogramma van Evers Staat Op, de bestbeluisterde ochtendshow van de bekende dj Edwin Evers. Ook presenteert hij sinds dit jaar een programma op zondagochtend.

Hoewel je pas 21 jaar bent, heb je al een redelijk lange radiocarrière achter de rug, niet waar?

,,Het begon allemaal met een mengpaneel en microfoon die ik als 7-jarig jongetje van mijn vader kreeg. Hij werkte als vrijwilliger bij de ziekenomroep. Mijn slaapkamer was mijn werkplek, maar de speaker zette ik op de gang, zodat mijn ouders het ook konden horen. Ik had er erg veel lol in. Toen ik 12 was ben ik samen met een vriend brieven gaan schrijven naar HTR, de lokale omroep in Heusden: 'Wij zijn jong en willen een jongerenprogramma maken. Kan dat bij jullie op maandagavond vanaf acht uur?' In het begin vonden ze het niet goed. Maar omdat we ze bleven bestoken met brieven, kregen we uiteindelijk onze zin. We waren 13 toen we onze eigen radioshow hadden. Het was een soort kopie van de Coen & Sander Show, maar dan heel slecht."

Noem eens een voorbeeld.

,,Wij wilden net als Coen en Sander artiesten in onze uitzending. Op een gegeven hadden we een artiest van The Voice of Holland zover gekregen om bij ons te komen optreden. Die man kwam helemaal uit het noorden van Nederland. Eenmaal in Heusden werd het hem duidelijk dat hij te maken had met twee jongens van 14 die in een stoffig hok radio maakten waar bijna niemand naar luisterde. Hij heeft er nooit wat van gezegd en gewoon zijn nummer gezongen, maar als ik er nu aan terugdenk vind ik het redelijk gênant."

Menting was twee jaar te horen bij HTR voordat hij via Oké FM (voor het Land van Heusden en Altena en inmiddels ook de Bommelerwaard) bij Glow FM in Eindhoven terechtkwam. Een opleiding tot radiomaker heeft hij nooit gehad. Hij rondde de filmopleiding in Den Bosch af en leerde het radio maken in de praktijk. ,,Sommige mensen zullen zeggen dat een opleiding journalistiek handig was geweest. Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar ik ben er op een andere manier ingegroeid."

Hoe ben je bij Radio 538 terechtgekomen?

,,Ik heb zelf een keer een mailtje met een demo naar 538 gestuurd, in de hoop dat ik feedback zou krijgen - ook al is die vaak niet positief. Ik verwachtte een lijst aan verbeterpunten, maar kreeg tot mijn verbazing een mailtje terug: of ik een keer wilde afspreken. Ze waren enthousiast, maar vonden dat ik eerst meters moest maken bij Glow FM. Ik heb daar drie maanden gezeten voordat ik bij Radio 538 het interne opleidingstraject mocht gaan volgen. Ik maakte uitzendingen op het internetkanaal 538 Hitzone. In maart 2016 was ik voor het eerst echt te horen op Radio 538."

Trekt het geen zware wissel op je sociale leven? Jij werkt als de meeste mensen op bed liggen en andersom.

,,Mijn wekker gaat door de week om twee uur 's nachts. Ik maak pas sinds oktober op dit tijdstip radio, dus vind het nog te vroeg om te oordelen of het heel zwaar is. Maar het klopt dat het soms botst met je sociale leven. Mijn vriendin studeert nog en gaat overdag dus gewoon naar school. In het begin was het even wennen, maar ik heb het idee dat we er steeds beter in worden. We vinden wel een manier waarop het lukt. Ooit hoop ik doordeweeks overdag een eigen programma te mogen maken. Als ik nu zou moeten kiezen, zou ik de ochtendshow van Edwin Evers over een aantal jaar willen overnemen. Ik vind het leuk als mensen vrolijk wakker worden en dat ik de eerste ben die ze kan bijpraten over dingen die er spelen."

Hoe is het met de zenuwen voor de prijsuitreiking?