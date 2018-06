Zestien projecten krijgen geld van de Vincentiusvereninging in Heusden

Na de bekendmaking volgde applaus, van de vertegenwoordigers van de projecten en werden de cheques uitgereikt. Bij de start van de bijeenkomst vertelde scheidend voorzitter Piet van Oirschot dat de Vincentiusvereniging zich richt op kwetsbare mensen in de samenleving. "Omdat zowel de Boekenmarkt in Nieuwkuijk als de winkel in Drunen goed draait zijn we in staat om voor de tweede maal projecten te ondersteunen. We ontvangen graag geld, maar het is leuker om geld te geven", hield Van Oisrschot de aanwezigen voor.