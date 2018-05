Zilveren kuipplantenvereniging zweert chemicaliën af: 'Erg tevreden over sluipwespen'

Klepperman­da­gen Heusden: Klepperman krijgt lentekrie­bels

29 april HEUSDEN - Vandaag was de eerste van de Kleppermandagen in heemtuin de Meulenwerf in Heusden. Woensdag kunnen kinderen met hun (groot)ouders ook nog hun hart ophalen met leuke activiteiten zoals veren zoeken bij de juiste vogels.