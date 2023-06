Zo hoog is de hondenbelasting in de gemeente Heusden

‘Geul die meestroomt met de Maas is voor de natuur een gouden greep’

DEN BOSCH - Het kan een natte parel worden voor Moeder Natuur in de Maas bij Bokhoven: een meestromende nevengeul van anderhalve kilometer. Er zijn maar héél weinig plaatsen in de Maas waar Rijkswaterstaat ze kan laten maken. Maar hier in het dorp onder de rook van Den Bosch is er plek voor. Inwoners van Bokhoven willen er straks wel kunnen blijven wandelen. Rijkswaterstaat kijkt of dat in te passen is in de plannen.