100.000 fans voor 'knuffelen met luipaarden' krijgen alternatief van Beekse Bergen

Medewerkers van de Beekse Bergen worden nog dagelijks geconfronteerd met 'grappen en grollen' over het incident, dat voor de Fransen maar net goed afliep. De video van de gevaarlijke actie ging de hele wereld over, en had onder andere navolging in grappige Facebook-evenementen als 'Knuffelen met jachluipaarden'. Dat event stond gepland voor donderdag.



Natuurlijk mogen de Facebookfans niet echt met jachtluipaarden knuffelen, stelt de manager van het safaripark. In plaats daarvan komt er donderdag een activiteit waarmee aandacht gevraagd wordt voor de diersoort.



De beesten worden in de natuur bedreigd, en dus mag de situatie van de beesten volgens manager Niels de Wildt van de Beekse Bergen wel wat bekender worden. ,,We gaan nog niet verklappen wat we precies gaan doen... Maar jachtluipaard-knuffels worden donderdag natuurlijk ook verkocht voor het goede doel.''