42 sollicitanten willen burgemeester worden in Hilvarenbeek

VIDEO KlarinetN­sem­ble Hilvaren­beek weet tot in Frankrijk te ontroeren

10 juni MONTMEDY - Het KlarinetNsembe Hilvarenbeek staat aan de top in Nederland, maar permitteert zich bij toeren ook een uitstapje naar het buitenland. Het noorden van Frankrijk met name, al voelt het daar niet echt als een uitwedstrijd. Dirigent Maarten Jense is er, net als in Hilvarenbeek, letterlijk thuis.