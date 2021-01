9 maanden cel en tbs geëist voor Pool die agenten stak en sloeg in Haghorst

Video+update Bewoonster volgde verwarde Pool (22) in Haghorst om hem in de gaten te houden, hij stak agent en werd beschoten

22 april HAGHORST - Een agent is woensdagmiddag aangevallen en gestoken door een 22-jarige man uit Polen die met messen rondliep op de Moergestelseweg in Haghorst. De politie heeft op de messentrekker geschoten. Een bewoonster uit het dorp, die de man een tijd in de gaten had gehouden, zag het van een afstand gebeuren.