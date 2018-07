Aanhoudingen bij Woo Hah!, vooral veel pillen en wat zakjes hasj

A Boogie Wit Da Hoodie excelleert pas bij technische mankemen­ten op Woo Hah!

14 juli HILVARENBEEK - "Can you hear me out there, Amsterdam?", schalt de DJ van Julius Dubose, alias A Boogie wit da Hoodie, het publiek in. De respons daarop is in Hilvarenbeek voorspelbaar lauw, maar de DJ revancheert zich enigszins door het bij Amerikaanse hiphop-acts inmiddels verplichte warmdraaien tijdig te beginnen: Een minuut of vijf voordat A Boogie volgens het programma pas begint, start hij zijn setje met hits al in door Desiigner's 'Panda' op het publiek los te laten, onder een hoop commentaar in de trant van "Soundman turn it up! Let's go!"