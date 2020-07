Agent die verdachte Pool (22) neerschoot in Haghorst wordt niet vervolgd

VIDEO Beekse Bergen trots op geboorte van ernstig bedreigde laaglandgo­ril­la

16 juli HILVARENBEEK - Met de geboorte van een laaglandgorilla in de Beekse Bergen is de aapsoort weer een stukje verder verwijderd van complete uitsterving. Het is alleen daarom al een bijzondere boreling. De apensoort wordt in het wild ernstig bedreigd. Volgens het dieren safaripark in Hilvarenbeek is het de eerste geboorte van deze gorillasoort in een jaar tijd in Nederland.