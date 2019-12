Als het donker is laat Torenlei heel Esbeek stralen. ‘De school in de lege kerk brengt zó veel leven’

ESBEEK - De school was verouderd en de kerk stond leeg. In Esbeek maakten ze van twee problemen één oplossing. Een terugblik op het eerste jaar van Torenlei, de nieuwe onderwijslocatie in de voormalige Adrianuskerk.