Anytime Fitness in Hilvarenbeek mag tóch niet open

HILVARENBEEK - Het heeft veel tijd en moeite gekost, maar afgelopen zondag vond dan toch eindelijk een open dag plaats van de nieuwe sportclub Anytime Fitness in Hilvarenbeek. Met het vooruitzicht dat de sportschool vandaag open zou gaan. De blijdschap was van korte duur. Gisteren verstuurden de eigenaren, Wouter en Jennifer van Waes, een mail naar hun klanten. De sportzaak mag toch (nog) niet open.

Even terugspoelen. In januari 2018 kregen Wouter en Jennifer van Waes een vergunning. Acht maanden later, in augustus 2018, besloot de rechter dat de vergunning niet in orde was en dat die werd geschorst. Het college van de gemeente Hilvarenbeek heeft vervolgens in januari 2019 een aanpassing gedaan, waardoor de sportschool tóch open zou kunnen gaan. Dat zou vandaag gebeuren. Met veel ongenoegen van een bezwaarmaker, die al maandenlang een stokje steekt voor de komst van de 24-uurs fitness.

Verdriet

Het koppel van Waes is er kapot van. ,,We mochten open, hadden goedkeuring gekregen en zijn gaan bouwen. Alles is klaar, het is helemaal ingericht, we hadden zelfs al leden. En toen kwam daar het bericht dat de bezwaarmaker opnieuw bezwaar had gemaakt en dat de Raad van State had beslist dat we voorlopig niet open mogen.”

Die bezwaarmaker is buurman Jan Mooren. Hij stapte naar de Raad van State in de hoop dat die de bouw zou blokkeren, of op zijn minst een stokje zou steken voor de komst van het fitness-centrum. Hij was bang dat de sportclub voor overlast zou zorgen, omdat de fitness ook ‘s nachts open is. ,,Daar zal midden in de nacht wat spulleke op af komen”, zei hij een paar maanden geleden bij de Raad van State.

Toekomst

Van Waes snapt niet dat één bezwaarmaker voor zoveel problemen kan zorgen. ,,Het is echt vreselijk. We zijn een jong, hardwerkend stel. We hebben net een kleine baby. We willen hier onze toekomst opbouwen. Wij zijn hier niet om mensen dwars te zitten.”

Het koppel krijgt veel steun van klanten. Hun ‘achterban', zoals Van Waes het zelf noemt, is zelfs een petitie gestart. ‘ANYTIMEFITNESS HILVARENBEEK MOET OPEN!!', zo klinkt het. Op het moment dat dit artikel wordt geschreven, zijn er 176 handtekeningen binnen.