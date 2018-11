Auto volledig uitgebrand op N269 bij Hilvarenbeek

ANALYSE Stroop is het raadsbrede product in Oisterwijk en Hilvaren­beek

10 november OISTERWIJK - Ongeduld overheerste donderdagavond in de begrotingsvergaderingen van Oisterwijk en Hilvarenbeek. Opschieten, spoorde de raad van beide buurgemeenten het college aan. Toeval is dat niet. Na de verkiezingen in maart koos de politiek in beide gemeenten voor ‘raadsbrede samenwerking’. Het product daarvan sijpelt nu door: stroop.