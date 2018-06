Avond over 'verloren bieren van Nederland' in Hilvarenbeek

Vertrokken wethouder Bernd Roks geeft afscheids­ca­deau aan minima Hilvaren­beek

20 juni HILVARENBEEK - De voormalige Hilvarenbeekse VVD-wethouder Bernd Roks geeft de VVV-bonnen die hij bij zijn afscheid ontving aan een gezin uit de groep minima in de gemeente. Roks was in Hilvarenbeek vier jaar lang wethouder op het sociaal domein en is inmiddels aan de slag in de gemeente IJsselstein.