Babynieuws bij de Beekse Bergen: voor het eerst een okapi geboren in het safaripark

VIDEO Solar Team test 'slimste auto' op de Afrikaanse steppe van Hilvaren­beek

24 juli HILVARENBEEK - Het Nuon Solar Team van de TU Delft, dat in september deelneemt aan de Solar Challenge in Zid-Afrika, testte dinsdag een nieuw innovatieve radarsysteem. Die radar detecteert hellingen, andere weggebruikers en... overstekende wilde dieren. Geen betere plek om dat te testen dan in het Safaripark in de Beekse Bergen.