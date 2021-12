Beekse Bergen heeft er een Nubische baby giraffe bij

Nieuwe bewoners staan te trappelen voor plan Gelderak­kers in Hilvaren­beek, maar buurt vreest verkeer

HILVARENBEEK - De mensen die in eigen beheer gaan bouwen in de nieuwe wijk Gelderakkers 2 in Hilvarenbeek moeten 6000 euro betalen voor parkeerplaats en pad terwijl dat openbaar gebied is. De commissie Ruimte vindt dat niet eerlijk. En zo waren er nog wat opmerkingen over een plan dat al dertien jaar in de maak is.

26 november