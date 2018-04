Beekse Bergen klaar voor opening nieuwe Safari Resort

Raadsbrede coalitie Hilvaren­beek kan dinsdag al een feit zijn

16 april HILVARENBEEK - De vier politieke partijen in Hilvarenbeek zijn dicht bij een overeenstemming over een raadsbrede samenwerking. HOI Werkt, Gemeenschapslijst, VVD en CDA hebben een voorlopig akkoord bereikt over een raadsprogramma en een selectieprocedure voor de nieuwe wethouders. Dinsdag komen de vier partijen weer samen om een definitief besluit te nemen over het akkoord.