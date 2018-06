Beekse Bergen opent 'Edge of Africa': wandelen tussen ringstaartmaki's en pinguïns

Hilvaren­beek neemt twee realisti­sche speelgoed­wa­pens in beslag tijdens kermis

12 juni HILVARENBEEK - Tijdens een controle op de kermis in Hilvarenbeek hebben ambtenaren van de gemeente Hilvarenbeek twee realistische speelgoedwapens in beslag genomen. De twee nepwapens werden door een exploitant van een spelletjeskraam als prijs aangeboden. Dat is in Hilvarenbeek niet toegestaan. Volgens een gemeentewoordvoerster was de exploitant na goed overleg bereid om het speelgoed af te staan. Er zijn geen boetes uitgedeeld.