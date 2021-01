Beekse Bergen viert met sitatoenga de eerste geboorte van het jaar

Expres zand gestort op het Koelstraat­je? Er is geen bewijs

11 december HILVARENBEEK - Het is niet met zekerheid vast te stellen dat het Koelstraatje in Hilvarenbeek bewust is aangepast door daar bijvoorbeeld geel zand overheen te rijden. ,,Er zijn serieuze vermoedens dat het pad en de daarbij gelegen sloten zijn aangepast. De vraag is echter of dit bewuste handelingen zijn of dat dit het gevolg is van het gebruik van het pad”, is de conclusie na een onderzoek.