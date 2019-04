Beekse Bergen wint drie Diamond Themepark Awards

Elf boetes voor loslopende honden in de natuur bij Tilburg, Goirle en Hilvaren­beek

1 april TILBURG - Bij controles in de natuurgebieden de Regte Heide in Riel, Gorp en Roovert in Hilvarenbeek en Stadsbos 013 in Tilburg zijn dit weekeinde 11 boetes uitgedeeld en 1 man is vastgezet. Die laatste gaf een valse naam op nadat hij zich vervelend gedroeg en geen gehoor gaf aan een bevel van de boswachter. De politie gaat de komende tijd vaker op pad met boswachters om onder meer te controleren op loslopende honden.