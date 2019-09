Beekse jongeren doppen in de Boerderie al ruim een kwart eeuw hun eigen boontjes

VIDEO Brabant krijgt er een vijfde lekkerste bier bij: zondagmid­dag in Hilvaren­beek

11:00 HILVARENBEEK - Wie de lekkerste bieren van Brabant wil proeven, heeft zondagmiddag in Hilvarenbeek een unieke kans. De brouwers die in de vier voorgaande jaren met de titel Brabants Lekkerste Bier ervandoor zijn gegaan, bemannen een kraam op bierfestival pROOSt in het hart van Hilvarenbeek.