Beekse kledingmaker gooit roer om: 'Ik dacht: één vonk en iedereen zit in de val'

Toch geen clash met Pinkpop: Best Kept Secret vervroegd naar eind mei

3 juli HILVARENBEEK - Best Kept Secret vindt volgend jaar toch niet plaats in het weekend van Pinkpop. Het festival in Hilvarenbeek schuift een week op, en wordt nu van 31 mei tot en met 2 juni gehouden. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend.