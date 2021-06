Bekenaar redt vrouw uit brandend huis: ‘Er was maar één optie: snel naar buiten’

Tring! Daar is de postbode met je gehuurde gereed­schap

8 april HILVARENBEEK - Niet in de rij bij de bouwmarkt, maar je gehuurde boor of zaag in een doos aan de deur. En als de klus af is, breng je het apparaat terug naar een pakketpunt. Dat is idee van start-up HeyHo, dat online verhuur ziet als een gat in de markt.